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Зайчиков Геннадий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Зайчиков Михаил

Мать: Зайчикова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайчикова (Червякова) Руфина Аркадьевна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайчикова (Червякова) Руфина Аркадьевна

Рождение ребёнка
05.08.1953

Сын: Зайчиков Евгений Геннадьевич

Мать ребёнка: Зайчикова (Червякова) Руфина Аркадьевна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Зайчиков Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Зайчикова (Червякова) Руфина Аркадьевна

Смерть
1969

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