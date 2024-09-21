Зайчиков Геннадий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Зайчиков Михаил
Мать: Зайчикова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайчикова (Червякова) Руфина Аркадьевна
Рождение ребёнка
05.08.1953
Сын: Зайчиков Евгений Геннадьевич
Мать ребёнка: Зайчикова (Червякова) Руфина Аркадьевна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Зайчиков Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Зайчикова (Червякова) Руфина Аркадьевна
Смерть
1969