Короткова Любовь Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКороткова Любовь Григорьевна

Короткова Любовь Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.2013

Пол

Женский

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.2013

Отец: Коротков Григорий Викторович

Мать: Короткова Екатерина Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close