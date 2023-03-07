Гликерия Алексеева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Сын: Давид Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Семенов
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Сын: Семен Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Семенов
Смерть
Неизвестно