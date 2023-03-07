Гликерия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Алексеева

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Место рождения

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1807 г.р.

Дети

Вычислено 1827 г.р.
Вычислено 1831 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Давид Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Семенов

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Сын: Семен Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Семенов

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Семенов

Смерть
Неизвестно
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