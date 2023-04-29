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Нигматуллин Амир Ильдарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1982

Отец: Нигматуллин Ильдар Ахатович

Мать: Сухач Галина Романова

Рождение ребёнка
15.12.2012

Сын: Нигматуллин Тимур Амирович

Мать ребёнка: Шакирова Лилия Вазиятовна

Рождение ребёнка
15.12.2012

Сын: Нигматуллин Тимур Амирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.10.2015

Дочь: Нигматуллина Аделина Амировна

Мать ребёнка: Шакирова Лилия Вазиятовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шакирова Лилия Вазиятовна