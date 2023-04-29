Нигматуллин Амир Ильдарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1982
Отец: Нигматуллин Ильдар Ахатович
Мать: Сухач Галина Романова
Рождение ребёнка
15.12.2012
Сын: Нигматуллин Тимур Амирович
Мать ребёнка: Шакирова Лилия Вазиятовна
Рождение ребёнка
15.12.2012
Сын: Нигматуллин Тимур Амирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.10.2015
Дочь: Нигматуллина Аделина Амировна
Мать ребёнка: Шакирова Лилия Вазиятовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шакирова Лилия Вазиятовна