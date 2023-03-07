Кузьмин Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Алексей Владимирович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

Около 1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1921 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940

Отец: не указан

Мать: Полякова Наталия Сергеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около ?.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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