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Елисавета Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

20.01.1893

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Кирилл Диомидов

Мать: Домника Тимофеева

Рождение ребёнка
1840

Сын: Никандр Тарасов

Отец ребёнка: Тарасий Антонов

Рождение ребёнка
1847

Сын: Григорий Тарасов

Отец ребёнка: Тарасий Антонов

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Прасковья Тарасова

Отец ребёнка: Тарасий Антонов

Рождение ребёнка
1856

Сын: Яков Тарасов

Отец ребёнка: Тарасий Антонов

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.01.1893
Жуково, Осташковский, Тверская область
Похороны
Неизвестно
Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область