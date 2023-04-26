Елисавета Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти20.01.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Кирилл Диомидов
Мать: Домника Тимофеева
Рождение ребёнка
1840
Сын: Никандр Тарасов
Отец ребёнка: Тарасий Антонов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Григорий Тарасов
Отец ребёнка: Тарасий Антонов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Прасковья Тарасова
Отец ребёнка: Тарасий Антонов
Рождение ребёнка
1856
Сын: Яков Тарасов
Отец ребёнка: Тарасий Антонов
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.01.1893
Жуково, Осташковский, Тверская область
Похороны
Неизвестно
Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область