Ксения Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1768 и 1769 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1768 и 1769 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1784 ст.
Муж: Антон Михайлов
Рождение ребёнка
Между 1792 и 1794 ст.
Сын: Алексей Антонов
Отец ребёнка: Антон Михайлов
Рождение ребёнка
14.08.1793 ст.
Сын: Авраам Антонов
Отец ребёнка: Антон Михайлов
Рождение ребёнка
27.07.1800 ст.
Сын: Семен Антонов
Отец ребёнка: Антон Михайлов
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804 ст.
Дочь: Елена Антонова
Отец ребёнка: Антон Михайлов
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1809 ст.
Дочь: Прасковья Антонова
Отец ребёнка: Антон Михайлов
Смерть
Неизвестно