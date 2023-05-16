Ксения Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1768 и 1769 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1769 и 1770 г.р.

Дети

Между 1792 и 1794 г.р.
1793 г.р.
1800 г.р.
Между 1803 и 1804 г.р.
Между 1808 и 1809 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Между 1768 и 1769 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1784 ст.

Муж: Антон Михайлов

Рождение ребёнка
Между 1792 и 1794 ст.

Сын: Алексей Антонов

Отец ребёнка: Антон Михайлов

Рождение ребёнка
14.08.1793 ст.

Сын: Авраам Антонов

Отец ребёнка: Антон Михайлов

Рождение ребёнка
27.07.1800 ст.

Сын: Семен Антонов

Отец ребёнка: Антон Михайлов

Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804 ст.

Дочь: Елена Антонова

Отец ребёнка: Антон Михайлов

Рождение ребёнка
Между 1808 и 1809 ст.

Дочь: Прасковья Антонова

Отец ребёнка: Антон Михайлов

Смерть
Неизвестно