Камалов Идрис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалов Идрис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камалова Эхликамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харис

Мать ребёнка: Камалова Эхликамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юсупова Раушания Идрисовна

Мать ребёнка: Камалова Эхликамал

Рождение ребёнка
12.03.1933

Дочь: Шарафутдинова Гульсум Идрисовна

Мать ребёнка: Камалова Эхликамал

Смерть
Неизвестно

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