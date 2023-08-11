Камалов Идрис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Камалова Эхликамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харис
Мать ребёнка: Камалова Эхликамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юсупова Раушания Идрисовна
Мать ребёнка: Камалова Эхликамал
Рождение ребёнка
12.03.1933
Дочь: Шарафутдинова Гульсум Идрисовна
Мать ребёнка: Камалова Эхликамал
Смерть
Неизвестно