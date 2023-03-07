Журавлев Василий Тихонов
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Тихон Григорьев
Мать: Хавронья Афанасьева
Рождение ребёнка
1863
Сын: Журавлев Зиновий Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журавлева Татьяна Васильева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно