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Журавлев Василий Тихонов

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Тихон Григорьев

Мать: Хавронья Афанасьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Журавлев Зиновий Васильев

Мать ребёнка: не указана

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Журавлев Ларион Васильев

Мать ребёнка: не указана

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавлева Татьяна Васильева

Мать ребёнка: не указана

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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