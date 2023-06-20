Никитан Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1979
Рождение ребёнка
23.04.2001
Дочь: Михалькова Анна Юрьевна
Отец ребёнка: Михальков Юрий Геннадьевич
Рождение ребёнка
19.02.2003
Отец ребёнка: Михальков Юрий Геннадьевич
Рождение ребёнка
10.09.2013
Сын: Ахметзянов Артем Олегович
Отец ребёнка: Ахметзянов Олег Рауфович
Бракосочетание
Неизвестно