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Никитан Светлана Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1979

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1979

Отец: Никитин Анатолий Иванович

Мать: Никитина Наталья Борисовна

Рождение ребёнка
23.04.2001

Дочь: Михалькова Анна Юрьевна

Отец ребёнка: Михальков Юрий Геннадьевич

Рождение ребёнка
19.02.2003

Сын: Михальков Денис Юрьевич

Отец ребёнка: Михальков Юрий Геннадьевич

Рождение ребёнка
10.09.2013

Сын: Ахметзянов Артем Олегович

Отец ребёнка: Ахметзянов Олег Рауфович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметзянов Олег Рауфович

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