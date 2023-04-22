Решетников Василий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1904 ст.
Дочь: Решетникова Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Решетникова Наталья Степановна
Место жительства
1904 ст.
Большое Юрьево, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно