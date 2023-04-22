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Решетников Василий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1904 ст.

Дочь: Решетникова Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Решетникова Наталья Степановна

Место жительства
1904 ст.
Большое Юрьево, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решетникова Наталья Степановна

Смерть
Неизвестно