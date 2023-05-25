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Коротун Дмитрий Владимирович
Коротун Дмитрий Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.04.1986
Пол
Мужской
Отец
Коротун Владимир
1952 г.р.
Мать
Зинина Галина Александровна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1986
Отец:
Коротун Владимир
Мать:
Зинина Галина Александровна
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