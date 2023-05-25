Коротун Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротун Дмитрий Владимирович

Коротун Дмитрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1986

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1986

Отец: Коротун Владимир

Мать: Зинина Галина Александровна