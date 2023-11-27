Маркарова (Романова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркарова (Романова) Любовь

Место рождения

Саратов

Дата рождения

01.09.1918

Дата смерти

06.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1918

Отец: Романов Иван

Мать: Романова Мария

Саратов
Бракосочетание
Около 1937

Муж: Маркаров Ваган

Баку
Рождение ребёнка
19.12.1938

Сын: Маркаров Игорь

Отец ребёнка: Маркаров Ваган

Баку
Рождение ребёнка
01.06.1942

Дочь: Шафиева Ира

Отец ребёнка: Маркаров Ваган

Баку
Рождение ребёнка
28.04.1947

Дочь: Мачабели Лора

Отец ребёнка: Маркаров Ваган

Баку
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Григорий

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
06.01.1982
Баку
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