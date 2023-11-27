Маркарова (Романова) Любовь
Место рожденияСаратов
Дата рождения01.09.1918
Дата смерти06.01.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1918
Отец: Романов Иван
Мать: Романова Мария
Саратов
Бракосочетание
Около 1937
Муж: Маркаров Ваган
Баку
Рождение ребёнка
19.12.1938
Сын: Маркаров Игорь
Отец ребёнка: Маркаров Ваган
Баку
Рождение ребёнка
01.06.1942
Дочь: Шафиева Ира
Отец ребёнка: Маркаров Ваган
Баку
Рождение ребёнка
28.04.1947
Дочь: Мачабели Лора
Отец ребёнка: Маркаров Ваган
Баку
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьев Григорий
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
06.01.1982
Баку