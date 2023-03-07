Обухов Фетис (Фетиско) Самсонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Фетис (Фетиско) Самсонов

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Место рождения

деревня Михаила Обухова, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1645 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: Обухов Самсон (Самышко) Михеев

Мать: не указана

деревня Михаила Обухова, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
деревня Михаила Обухова, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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