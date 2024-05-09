Акилина Фролова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нефед Силлин
Рождение ребёнка
1809
Сын: Тихон Нефедов
Отец ребёнка: Нефед Силлин
Золотово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №960, стр. 1217
Рождение ребёнка
1810
Сын: Пимен Нефедов
Отец ребёнка: Нефед Силлин
Смерть
Неизвестно