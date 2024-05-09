Акилина Фролова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Фролова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нефед Силлин

Рождение ребёнка
1809

Сын: Тихон Нефедов

Отец ребёнка: Нефед Силлин

Золотово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №960, стр. 1217
Рождение ребёнка
1810

Сын: Пимен Нефедов

Отец ребёнка: Нефед Силлин

Смерть
Неизвестно

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