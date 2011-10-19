Алфимов Виталий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алфимов Виталий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.2011

Дочь: Алфимова Елизавета Витальевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.08.2017

Сын: Алфимов Роман Витальевич

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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