Алфимов Виталий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.2011
Дочь: Алфимова Елизавета Витальевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.08.2017
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности