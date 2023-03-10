Авдотья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1768
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Марья Федорова
Отец ребёнка: Федор Филиппов
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Авдотья Федорова
Отец ребёнка: Федор Филиппов
Рождение ребёнка
1758
Сын: Тимофей Феодоров
Отец ребёнка: Федор Филиппов
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Федор Филиппов
Рождение ребёнка
1762
Сын: Григорий Феодоров
Отец ребёнка: Федор Филиппов
Рождение ребёнка
1767
Сын: Петр Федоров
Отец ребёнка: Федор Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Филиппов
Смерть
1768