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Авдотья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1768

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Марья Федорова

Отец ребёнка: Федор Филиппов

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Авдотья Федорова

Отец ребёнка: Федор Филиппов

Рождение ребёнка
1758

Сын: Тимофей Феодоров

Отец ребёнка: Федор Филиппов

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Федор Филиппов

Рождение ребёнка
1762

Сын: Григорий Феодоров

Отец ребёнка: Федор Филиппов

Рождение ребёнка
1767

Сын: Петр Федоров

Отец ребёнка: Федор Филиппов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Филиппов

Смерть
1768
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