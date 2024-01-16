Пономарёва Варвара Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865
Сын: Пономарёв Дмитрий Матвеевич
Отец ребёнка: Пономарёв Матвей Абрамович
Рождение ребёнка
27.02.1866
Сын: Пономарёв Аркадий Матвеевич
Отец ребёнка: Пономарёв Матвей Абрамович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Пономарёв Евгений Матвеевич
Отец ребёнка: Пономарёв Матвей Абрамович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Пономарёв Герасим Матвеевич
Отец ребёнка: Пономарёв Матвей Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно