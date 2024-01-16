Пономарёва Варвара Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёва Варвара Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Пономарёв Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Пономарёв Матвей Абрамович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.02.1866

Сын: Пономарёв Аркадий Матвеевич

Отец ребёнка: Пономарёв Матвей Абрамович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Пономарёв Евгений Матвеевич

Отец ребёнка: Пономарёв Матвей Абрамович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Пономарёв Герасим Матвеевич

Отец ребёнка: Пономарёв Матвей Абрамович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарёв Матвей Абрамович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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