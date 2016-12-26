Ивлева (Седова) Галина Мартияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивлева (Седова) Галина Мартияновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1951

Дата смерти

26.12.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1951

Отец: Седов Мартей Петрович

Мать: Седова Павлина Семëновна

Рождение ребёнка
24.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивлев Вячеслав Григорьевич

Рождение ребёнка
17.06.1976

Сын: Ивлев Игорь Вячеславович

Отец ребёнка: Ивлев Вячеслав Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивлев Вячеслав Григорьевич

Смерть
26.12.2016
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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