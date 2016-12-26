Ивлева (Седова) Галина Мартияновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1951
Дата смерти26.12.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1951
Отец: Седов Мартей Петрович
Мать: Седова Павлина Семëновна
Рождение ребёнка
24.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ивлев Вячеслав Григорьевич
Рождение ребёнка
17.06.1976
Отец ребёнка: Ивлев Вячеслав Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.12.2016
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область