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Трегубов Сава Никитин

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Место рождения

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

После 1717

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: Трегубов Никита (Микитка) Козьмин

Мать: Трегубова Анна Анцыферова

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: Лихачева Татьяна Савина

Мать ребёнка: Трегубова Анна Федорова

Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Трегубов Григорий Савинов

Мать ребёнка: Трегубова Анна Федорова

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Трегубов Анисим Савинов

Мать ребёнка: Трегубова Анна Федорова

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1707

Дочь: Татьяна Савина

Мать ребёнка: Трегубова Анна Федорова

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: Вшивцова Матрона Савина

Мать ребёнка: Трегубова Анна Федорова

Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Трегубов Афонасий Савинов

Мать ребёнка: Трегубова Анна Федорова

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трегубова Анна Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717
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