Трегубов Сава Никитин
Место рожденияпоч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиПосле 1717
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1702
Дочь: Лихачева Татьяна Савина
Мать ребёнка: Трегубова Анна Федорова
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Трегубов Григорий Савинов
Мать ребёнка: Трегубова Анна Федорова
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1706
Мать ребёнка: Трегубова Анна Федорова
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1707
Дочь: Татьяна Савина
Мать ребёнка: Трегубова Анна Федорова
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: Вшивцова Матрона Савина
Мать ребёнка: Трегубова Анна Федорова
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Трегубов Афонасий Савинов
Мать ребёнка: Трегубова Анна Федорова
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трегубова Анна Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717