Добрышева (Петрова) Дарья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрышева (Петрова) Дарья Савельевна

Место рождения

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Петров Савва Романов

Мать: Петрова Анна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Фролова (добрышева) Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Добрышев Павел Тарасович

Кладбинка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
1881

Муж: Добрышев Павел Тарасович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Гаврилова (добрышева) Ксения Павловна

Отец ребёнка: Добрышев Павел Тарасович

Кладбинка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Иванова Агриппина Павловна

Отец ребёнка: Добрышев Павел Тарасович

Кладбинка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Добрышев Фирс Павлович

Отец ребёнка: Добрышев Павел Тарасович

Кладбинка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Добрышев Аполлон Павлович

Отец ребёнка: Добрышев Павел Тарасович

Кладбинка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Пантелеева (добрышева) Наталья Павловна

Отец ребёнка: Добрышев Павел Тарасович

Кладбинка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Добрышев Иван Павлович

Отец ребёнка: Добрышев Павел Тарасович

Кладбинка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
Кладбинка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
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