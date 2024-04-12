Добрышева (Петрова) Дарья Савельевна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Петров Савва Романов
Мать: Петрова Анна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Фролова (добрышева) Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Добрышев Павел Тарасович
Бракосочетание
1881
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Гаврилова (добрышева) Ксения Павловна
Отец ребёнка: Добрышев Павел Тарасович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Иванова Агриппина Павловна
Отец ребёнка: Добрышев Павел Тарасович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Добрышев Павел Тарасович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Добрышев Аполлон Павлович
Отец ребёнка: Добрышев Павел Тарасович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Пантелеева (добрышева) Наталья Павловна
Отец ребёнка: Добрышев Павел Тарасович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Добрышев Павел Тарасович
Смерть
Неизвестно