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Никулин Николай Ефимович

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Место рождения

Кондауров

Дата рождения

1919

Дата смерти

?.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Никулин Ефим Петрович

Мать: Никулина Фёкла Григорьевна

Рождение ребёнка
15.10.1938

Сын: Никулин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Штапаук Евдокия Ульяновна

Военная служба
1939
Пропал без вести (военное)
1943
Известие о том,что Никулин Н. пропал безвести пришло Бабушке Дуне.А мать деда выманила этот документ. И все пологаемые денежные суммы получили родственники. Моему деду Никулину А.Н. купили или костюм ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
?.08.1941
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