Никулин Николай Ефимович
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти?.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Никулин Ефим Петрович
Рождение ребёнка
15.10.1938
Сын: Никулин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Штапаук Евдокия Ульяновна
Военная служба
1939
Пропал без вести (военное)
1943
Известие о том,что Никулин Н. пропал безвести пришло Бабушке Дуне.А мать деда выманила этот документ. И все пологаемые денежные суммы получили родственники. Моему деду Никулину А.Н. купили или костюм ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
?.08.1941