Баранова Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранова Любовь

Баранова Любовь

Место рождения

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Васильевич

Отец ребёнка: Баранов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранов Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
д.Вешки, Гусь-Хрустальный район
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close