Баранова Любовь
Место рожденияд.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Васильевич
Отец ребёнка: Баранов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д.Вешки, Гусь-Хрустальный район