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Демшина Анна Осиповна

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Место рождения

д. Мамаевская (Тимиревская вотчина)

Дата рождения

Вычислено 1718 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1745 г.р.
Вычислено 1755 г.р.
Вычислено 1757 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1718 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Мамаевская (Тимиревская вотчина)
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.

Дочь: Лысова Софья Фадеевна

Отец ребёнка: Лысов Фадей Митрофанович

Климовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.

Дочь: Лысова Ксения Фадеевна

Отец ребёнка: Лысов Фадей Митрофанович

Климовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.

Дочь: Лысова Мавра Фадеевна

Отец ребёнка: Лысов Фадей Митрофанович

Климовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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