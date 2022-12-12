Демшина Анна Осиповна
Место рожденияд. Мамаевская (Тимиревская вотчина)
Дата рожденияВычислено 1718 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1718 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Мамаевская (Тимиревская вотчина)
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.
Дочь: Лысова Софья Фадеевна
Отец ребёнка: Лысов Фадей Митрофанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.
Дочь: Лысова Ксения Фадеевна
Отец ребёнка: Лысов Фадей Митрофанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.
Дочь: Лысова Мавра Фадеевна
Отец ребёнка: Лысов Фадей Митрофанович
Смерть
Неизвестно