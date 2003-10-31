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Сураева Дарья Сергеевна
Сураева Дарья Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.10.2003
Пол
Женский
Отец
Сураев Сергей Сергеевич
1979 г.р.
Мать
Сураева (Шатрова) Наталья Евгеньевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.2003
Отец:
Сураев Сергей Сергеевич
Мать:
Сураева Наталья Евгеньевна
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