Сухопарова Евдокия Абрисонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухопарова Евдокия Абрисонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1904

Сын: Сухопаров Василий Моисеевич

Отец ребёнка: Сухопаров Моисей Иосифович

Рождение ребёнка
13.?.1907

Дочь: Сухопарова Ксенья Моисеевна

Отец ребёнка: Сухопаров Моисей Иосифович

Рождение ребёнка
23.01.1909

Сын: Сухопаров Тимофей Моисеевич

Отец ребёнка: Сухопаров Моисей Иосифович

Рождение ребёнка
05.12.1910 ст.

Сын: Сухопаров Николай Моисеевич

Отец ребёнка: Сухопаров Моисей Иосифович

Россия, Омская область, Тюкалинский район, поселок Черняевского
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухопаров Моисей Иосифович

Смерть
Неизвестно
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