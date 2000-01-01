Сухопарова Евдокия Абрисонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1904
Сын: Сухопаров Василий Моисеевич
Отец ребёнка: Сухопаров Моисей Иосифович
Рождение ребёнка
13.?.1907
Дочь: Сухопарова Ксенья Моисеевна
Отец ребёнка: Сухопаров Моисей Иосифович
Рождение ребёнка
23.01.1909
Сын: Сухопаров Тимофей Моисеевич
Отец ребёнка: Сухопаров Моисей Иосифович
Рождение ребёнка
05.12.1910 ст.
Сын: Сухопаров Николай Моисеевич
Отец ребёнка: Сухопаров Моисей Иосифович
Россия, Омская область, Тюкалинский район, поселок Черняевского
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно