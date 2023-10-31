Дрюк (Слюсарь) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Слюсарь Давид
Мать: Слюсарь Дарья
Рождение ребёнка
?.02.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дрюк Емельян
Рождение ребёнка
?.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дрюк Емельян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дрюк Емельян
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно