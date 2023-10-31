Дрюк (Слюсарь) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДрюк (Слюсарь) Марфа

Дрюк (Слюсарь) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слюсарь Давид

Мать: Слюсарь Дарья

Рождение ребёнка
?.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дрюк Емельян

Тополевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
?.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дрюк Емельян

Тополевка, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрюк Емельян

Смерть
Неизвестно
Тополевка, Полтавська область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Тополевка, Полтавська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close