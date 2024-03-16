Бардакова Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1976
ПолЖенский
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
30.10.1976
Отец: Бардаков Михаил
Мать: Бардакова Антонина
Рождение ребёнка
09.02.2000
Дочь: Никифорова Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Никифоров Андрей Викторович
Рождение ребёнка
19.12.2004
Сын: Никифоров Николай Андреевич
Отец ребёнка: Никифоров Андрей Викторович
Краснокаменск, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край