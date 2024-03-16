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Бардакова Елена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1976

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1976

Отец: Бардаков Михаил

Мать: Бардакова Антонина

Рождение ребёнка
09.02.2000

Дочь: Никифорова Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Никифоров Андрей Викторович

Рождение ребёнка
19.12.2004

Сын: Никифоров Николай Андреевич

Отец ребёнка: Никифоров Андрей Викторович

Краснокаменск, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
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