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Назарова Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1974

Отец: Крикунов Владимир Александрович

Мать: Борзилова Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Анатолий Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канаичев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бойко Алина

Отец ребёнка: Курбанов Тимур Курбанович

Рождение ребёнка
04.10.1992

Сын: Канаичев Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Канаичев Дмитрий

Рождение ребёнка
06.01.1997

Сын: Курбанов Роман Тимурович

Отец ребёнка: Курбанов Тимур Курбанович

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