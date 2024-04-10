Назарова Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1974
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Канаичев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бойко Алина
Отец ребёнка: Курбанов Тимур Курбанович
Рождение ребёнка
04.10.1992
Сын: Канаичев Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Канаичев Дмитрий
Рождение ребёнка
06.01.1997
Отец ребёнка: Курбанов Тимур Курбанович