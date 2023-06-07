Дедова Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Пелагея Никифорова
Отец ребёнка: Дедов Никифор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Мария Никифорова
Отец ребёнка: Дедов Никифор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дедов Никифор Иванов
Смерть
Неизвестно