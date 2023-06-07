Дедова Матрена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДедова Матрена Иванова

Дедова Матрена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Пелагея Никифорова

Отец ребёнка: Дедов Никифор Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Мария Никифорова

Отец ребёнка: Дедов Никифор Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедов Никифор Иванов

Смерть
Неизвестно