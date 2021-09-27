Уколов Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1945
Дата смерти27.09.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1945
Отец: Писарев Федор Степанович
Мать: Уколова Мария Архиповна
Рождение ребёнка
06.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Смерть
27.09.2021
Семилукская районная юольница
Причина смерти: Застой сердца
Похороны
Неизвестно
Хохольский, Хохольский муниципальный район, Воронежская область