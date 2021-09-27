Уколов Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уколов Александр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1945

Дата смерти

27.09.2021

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1945

Отец: Писарев Федор Степанович

Мать: Уколова Мария Архиповна

Рождение ребёнка
06.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.09.2021
Семилукская районная юольница
Причина смерти: Застой сердца
Похороны
Неизвестно
Хохольский, Хохольский муниципальный район, Воронежская область