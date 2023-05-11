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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Мартынович Николай Андреевич

Отец ребёнка: Мартынович Андрей Кузьмич

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынович Петр Андреевич

Отец ребёнка: Мартынович Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдо Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Мартынович Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеновия Андреевна

Отец ребёнка: Мартынович Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелания Андреевна

Отец ребёнка: Мартынович Андрей Кузьмич