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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Мартынович Николай Андреевич
Отец ребёнка: Мартынович Андрей Кузьмич
Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынович Петр Андреевич
Отец ребёнка: Мартынович Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдо Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Мартынович Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеновия Андреевна
Отец ребёнка: Мартынович Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелания Андреевна
Отец ребёнка: Мартынович Андрей Кузьмич