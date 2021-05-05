Глинский Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1959
Дата смерти05.05.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1959
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Диденко Майя Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глинская Виктория Ивановна
Мать ребёнка: Диденко Майя Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глинский Олег Александрович
Мать ребёнка: Диденко Майя Григорьевна
Смерть
05.05.2021