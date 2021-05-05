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Глинский Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1959

Дата смерти

05.05.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1964 г.р.

Дети

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1959

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Диденко Майя Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глинская Виктория Ивановна

Мать ребёнка: Диденко Майя Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глинский Олег Александрович

Мать ребёнка: Диденко Майя Григорьевна

Смерть
05.05.2021
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