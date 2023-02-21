Сухова (Демина) Глафира Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Демина) Глафира Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1903

Дата смерти

27.12.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
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1935 г.р.
Скрыто настройками приватности
1946 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1903

Отец: Демин Павел Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1925

Дочь: Гугина Анна Федоровна

Отец ребёнка: Сухов Федор Михалович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухов Федор Михалович

Рождение ребёнка
10.12.1935

Сын: Сухов Лев Федорович

Отец ребёнка: Сухов Федор Михалович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухов Федор Михалович

Рождение ребёнка
01.07.1946

Сын: Сухов Владимир Федорович

Отец ребёнка: Сухов Федор Михалович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.12.1993
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