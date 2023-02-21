Сухова (Демина) Глафира Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1903
Дата смерти27.12.1993
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1903
Отец: Демин Павел Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1925
Дочь: Гугина Анна Федоровна
Отец ребёнка: Сухов Федор Михалович
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сухов Федор Михалович
Рождение ребёнка
10.12.1935
Сын: Сухов Лев Федорович
Отец ребёнка: Сухов Федор Михалович
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сухов Федор Михалович
Рождение ребёнка
01.07.1946
Отец ребёнка: Сухов Федор Михалович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.12.1993