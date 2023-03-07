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Сокальский Иван Аркадиевич

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Место рождения

Житомир, Житомирська область

Дата рождения

10.10.1928

Дата смерти

25.05.1989

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1928

Отец: Сокальский Артемий

Мать: Сокальская Мария

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
23.10.1955

Сын: Сокальский Сергей Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
25.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Житомир, Житомирська область
Смерть
25.05.1989
Житомир, Житомирська область
Похороны
Неизвестно
Круты, Житомирська область
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