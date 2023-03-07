Сокальский Иван Аркадиевич
Место рождения
Дата рождения10.10.1928
Дата смерти25.05.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1928
Отец: Сокальский Артемий
Мать: Сокальская Мария
Рождение ребёнка
23.10.1955
Сын: Сокальский Сергей Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.05.1989
Похороны
Неизвестно
Круты, Житомирська область