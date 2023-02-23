Васильев Виктор Иванович
Место рожденияРуднянский район Смоленская область
Дата рождения03.09.1946
Дата смерти04.01.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Руднянский район Смоленская область
Рождение ребёнка
14.05.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.08.1972
Сын: Васильев Владимир Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
ПокровскоеРузовский район Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
04.01.1991
Клементьево Можайский район Московская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Клементьево Можайский район Московская область