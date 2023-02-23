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Васильев Виктор Иванович

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Место рождения

Руднянский район Смоленская область

Дата рождения

03.09.1946

Дата смерти

04.01.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1972 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Руднянский район Смоленская область
Рождение ребёнка
14.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.08.1972

Сын: Васильев Владимир Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

ПокровскоеРузовский район Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.01.1991
Клементьево Можайский район Московская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Клементьево Можайский район Московская область
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