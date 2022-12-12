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Суслов Анатолий Степанович

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Место рождения

Жуковской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

20.11.1927

Дата смерти

01.11.1968

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1927

Отец: Суслов Степан Павлович

Мать: Широкова Мария Васильевна

Жуковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Кировская область, Мухинский район, Сунской с/с, дер. Нагорена
Образование
С 1935 по 1942
Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Зуевская школа (7 классов)
Работа или профессия
С 24.08.1942 по 09.06.1948
Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Слесарь 5 разряда и кочегар паровозов Паровозное депо ст. Зуевка (ТЧ-1)
Работа или профессия
С 15.08.1948 по 01.09.1949
Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Монтер радио узла ст. Зуевка
Образование
С 01.09.1949 по 09.09.1952
Пермь, Пермский, Пермский край
Учащийся в группе машинистов электровоза
Бракосочетание
19.08.1952

Жена: Суслова Мира Артемьевна

Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 09.09.1952 по 05.09.1953
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Помощник машиниста электровоза Чусовское электровозное депо
Работа или профессия
С 05.09.1953 по 30.12.1955
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Машинист электровоза Чусовского электродепо ВЛ22м-236, ВЛ22м-510
Рождение ребёнка
11.09.1953

Сын: Суслов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Суслова Мира Артемьевна

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Работа или профессия
С 30.12.1955 по 12.06.1957
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Помощник машиниста электровоза Чусовское электровозное депо
Работа или профессия
С 08.04.1957 по 11.04.1957
Пермь, Пермский, Пермский край
Помощник машиниста электровоза электровозоремонтного депо ст. Пермь-II
Работа или профессия
С 15.04.1957 по 03.10.1958
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Машинист электровоза Чусовского локомотивного депо
Рождение ребёнка
04.11.1957

Сын: Суслов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Суслова Мира Артемьевна

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.11.1957

Дочь: Попова Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Суслова Мира Артемьевна

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Работа или профессия
С 03.09.1958 по 18.10.1958
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Слесарь локомотивное депо Чусовской Уволен ввиду ареста с 18/X 1958г.
Работа или профессия
С 14.01.1960 по 30.04.1960
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Кочегар паровоза чусовского локомотивного депо
Работа или профессия
С 30.04.1960 по 02.01.1964
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Помощник машиниста электровоза Чусовское электровозное депо Перведен в Соколовское рудоуправление С 2 янв 1964
Работа или профессия
С 02.01.1964 по 01.11.1968
Рудный, Костанайская область, Казахстан
Соколовский сорбайский рудник
Смерть
01.11.1968
Рудный, Костанайская область, Казахстан
Сбила машина по пути с работы домой
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