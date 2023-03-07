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Пушкарев Егор Филиппов

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Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Пушкарев Филат (Филипп) Анкудинов

Мать: Пушкарева Агриппина Еремеева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Марфа (ст) Егоровна

Мать ребёнка: Пушкарева Авдотья (Евдокия) Трофимова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Пушкарев Ефим Егоров

Мать ребёнка: Пушкарева Авдотья (Евдокия) Трофимова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Пушкарев Николай Егоров

Мать ребёнка: Пушкарева Авдотья (Евдокия) Трофимова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Марва (мл) Егоровна

Мать ребёнка: Пушкарева Авдотья (Евдокия) Трофимова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Авдотья (Евдокия) Трофимова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1897
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