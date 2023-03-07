Пушкарев Егор Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Марфа (ст) Егоровна
Мать ребёнка: Пушкарева Авдотья (Евдокия) Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Пушкарев Ефим Егоров
Мать ребёнка: Пушкарева Авдотья (Евдокия) Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1865
Мать ребёнка: Пушкарева Авдотья (Евдокия) Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Марва (мл) Егоровна
Мать ребёнка: Пушкарева Авдотья (Евдокия) Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1897