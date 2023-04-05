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Гедеонов Алексей Андреевич
Гедеонов Алексей Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1779
Пол
Мужской
Отец
Гедеонов Андрей Михайлович
Мать
Гедеонова (Маневская) Агафья Ивановна
1744 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец:
Гедеонов Андрей Михайлович
Мать:
Гедеонова Агафья Ивановна
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