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Фролов Владимир Васильевич

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

1945

Дата смерти

25.07.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Фролов Василий

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
19.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.07.1999
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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