Фролов Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения1945
Дата смерти25.07.1999
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец: Фролов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.07.1999
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область