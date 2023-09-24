Лоскутова Елизавета Диева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1882
Рождение ребёнка
03.01.1883 ст.
Дочь: Лоскутова Татьяна Федорова Федоровна
Отец ребёнка: Лоскутов Федор Иаковлев Яковлевич
4.01.1883 года крещение. восприемники: дочь девица Наталья. лл. 3 об.-4
Рождение ребёнка
11.06.1884 ст.
Сын: Лоскутова Пётр Федоров Федорович
Отец ребёнка: Лоскутов Федор Иаковлев Яковлевич
Восприемники: Василий Тимофеев Глушков. Лл. 191 об.-192
Рождение ребёнка
05.06.1886 ст.
Сын: Лоскутов Панкратий Федоров Федорович
Отец ребёнка: Лоскутов Федор Иаковлев Яковлевич
6.06.1886 года крещение. восприемники: Иван Иванов Лоскутов. Лл. 34 об. -35
Смерть
Неизвестно