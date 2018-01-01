Попов Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1960

Дата смерти

?.01.2018

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1985

Дочь: Шуравина Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Попова Лидия Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.04.1989

Сын: Попов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Попова Лидия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Лидия Дмитриевна

Смерть
?.01.2018
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