Попов Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1960
Дата смерти?.01.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1985
Дочь: Шуравина Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Попова Лидия Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.04.1989
Мать ребёнка: Попова Лидия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Лидия Дмитриевна
Смерть
?.01.2018