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Бочкарёва Матрона Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Козьма Афанасьевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Бочкарёва) Пелагия Козьмина

Отец ребёнка: Бочкарёв Козьма Афанасьевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Бочкарёв Иван Козьмич

Отец ребёнка: Бочкарёв Козьма Афанасьевич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Бочкарёв Михаил Козмин

Отец ребёнка: Бочкарёв Козьма Афанасьевич

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Бочкарёва) Ефимия Козьмина

Отец ребёнка: Бочкарёв Козьма Афанасьевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Бочкарёв Григорий Козьмич

Отец ребёнка: Бочкарёв Козьма Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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