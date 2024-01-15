Бочкарёва Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Бочкарёва) Пелагия Козьмина
Отец ребёнка: Бочкарёв Козьма Афанасьевич
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Бочкарёв Козьма Афанасьевич
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Бочкарёв Козьма Афанасьевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Бочкарёва) Ефимия Козьмина
Отец ребёнка: Бочкарёв Козьма Афанасьевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Бочкарёв Григорий Козьмич
Отец ребёнка: Бочкарёв Козьма Афанасьевич
Смерть
Неизвестно