Баранников Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1942
Дата смерти28.05.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1942
Рождение ребёнка
31.01.1968
Дочь: Баранникова Оксана Владимировна
Мать ребёнка: Баранникова (Пляскина) Галина Петровна
Рождение ребёнка
10.09.1970
Дочь: Макушева Елена Владимировна
Мать ребёнка: Баранникова (Пляскина) Галина Петровна
Смерть
28.05.2010