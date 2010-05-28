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Баранников Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1942

Дата смерти

28.05.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1942

Отец: Баранников Алексей Георгиевич

Мать: Баранникова (Опсикова) Феодосия Савельевна

Рождение ребёнка
31.01.1968

Дочь: Баранникова Оксана Владимировна

Мать ребёнка: Баранникова (Пляскина) Галина Петровна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.09.1970

Дочь: Макушева Елена Владимировна

Мать ребёнка: Баранникова (Пляскина) Галина Петровна

Смерть
28.05.2010
Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

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