Хенкин Геннадий Маркович
Место рождения
Дата рождения26.10.1942
Дата смерти19.01.2016
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1942
Отец: Хенкин Марк
Мать: Khenkina Evgenija
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Cотрудник ЦЭМИ РАН с 1967 г.
Работа или профессия
Неизвестно
Профессор Университета Париж 6 с 1991 г.
Образование
Неизвестно
Мехмат МГУ
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.01.2016