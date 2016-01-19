Хенкин Геннадий Маркович 26.10.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хенкин Геннадий Маркович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.10.1942

Дата смерти

19.01.2016

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1942

Отец: Хенкин Марк

Мать: Khenkina Evgenija

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Cотрудник ЦЭМИ РАН с 1967 г.
Работа или профессия
Неизвестно
Профессор Университета Париж 6 с 1991 г.
Образование
Неизвестно
Мехмат МГУ
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.01.2016

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