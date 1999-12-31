(Бирчикова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1910
Дата смерти31.12.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бирчиков Андрей Тимофеевич
Липецкая область, Лев-Толствский р-н, с. Новочемоданово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.1999
Липецкая область, Лев-Толствский р-н, с. Новочемоданово
Похороны
Неизвестно
Липецкая область, Лев-Толствский р-н, с. Новочемоданово