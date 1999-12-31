(Бирчикова) Екатерина 11.02.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Бирчикова) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1910

Дата смерти

31.12.1999

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1910

Отец: Бирчиков Афанасий Алексеевич

Мать: Бирчикова (Дьякова) Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бирчиков Андрей Тимофеевич

Липецкая область, Лев-Толствский р-н, с. Новочемоданово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирчиков Андрей Тимофеевич

Смерть
31.12.1999
Липецкая область, Лев-Толствский р-н, с. Новочемоданово
Похороны
Неизвестно
Липецкая область, Лев-Толствский р-н, с. Новочемоданово

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