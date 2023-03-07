Лобатов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобатов Сергей Михайлович

Лобатов Сергей Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лобатов Михаил Матвеев

Мать: Лобатова Фекла Федорова

Рождение ребёнка
05.10.1890 ст.

Дочь: Параскева Сергеева

Мать ребёнка: Лобатова Матрена Семенова

Рождение ребёнка
01.03.1893 ст.

Сын: Лобатов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Лобатова Матрена Семенова

Рождение ребёнка
01.08.1900 ст.

Дочь: Анна Сергеева

Мать ребёнка: Лобатова Матрена Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобатова Матрена Семенова

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close