Лобатов Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лобатов Михаил Матвеев
Мать: Лобатова Фекла Федорова
Рождение ребёнка
05.10.1890 ст.
Дочь: Параскева Сергеева
Мать ребёнка: Лобатова Матрена Семенова
Рождение ребёнка
01.03.1893 ст.
Мать ребёнка: Лобатова Матрена Семенова
Рождение ребёнка
01.08.1900 ст.
Дочь: Анна Сергеева
Мать ребёнка: Лобатова Матрена Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно