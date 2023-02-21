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Щербинин Юрий Владимирович
Щербинин Юрий Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1960
Пол
Мужской
Отец
Щербинин Владимир
Мать
Чечулина Щербинина Валентина Ивановна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец:
Щербинин Владимир
Мать:
Чечулина Щербинина Валентина Ивановна
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