Тхорик Авксентий Демьянович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тхорик Демьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1891 ст.
Сын: Тхорик Андрей Авксентьевич
Мать ребёнка: Тхорик Мария Васильевна
Бракосочетание
До 1891 ст.
Жена: Тхорик Мария Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1894 ст.
Сын: Тхорик Василий Авксентьевич
Мать ребёнка: Тхорик Мария Васильевна
Рождение ребёнка
24.12.1906 ст.
Сын: Тхорик Николай Авксентьевич
Мать ребёнка: Тхорик Мария Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно