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Тхорик Авксентий Демьянович

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Место рождения

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тхорик Демьян

Мать: не указана

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
27.11.1891 ст.

Сын: Тхорик Андрей Авксентьевич

Мать ребёнка: Тхорик Мария Васильевна

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
До 1891 ст.

Жена: Тхорик Мария Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.1894 ст.

Сын: Тхорик Василий Авксентьевич

Мать ребёнка: Тхорик Мария Васильевна

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
24.12.1906 ст.

Сын: Тхорик Николай Авксентьевич

Мать ребёнка: Тхорик Мария Васильевна

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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