(Тотьмянина) Митродора Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 ст.
Отец: Тотьмянин Макар Иванов
Мать: Тотьмянина Дарья Егорова
Место жительства
1850 ст.
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#126
Смерть
Неизвестно