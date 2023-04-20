(Тотьмянина) Митродора Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тотьмянина) Митродора Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1824 г.р.

Мать

Около 1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
1846 ст.

Отец: Тотьмянин Макар Иванов

Мать: Тотьмянина Дарья Егорова

Место жительства
1850 ст.
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#126
Смерть
Неизвестно